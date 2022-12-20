İmran Han, ordu ile yaşadığı problemleri anlattı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, görevden düşürülmesinden Pakistan ordusunun başındaki eski isim Orgeneral Kamar Cavid Bacva'yı sorumlu tuttu.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Lahor'daki konutunda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Han, Washington yönetiminin görevden düşürülmesindeki rolüyle ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanı’nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu’nun Pakistan’ın eski Washington Büyükelçisi Macid Han ile toplantıda konuştuklarına ve bu ülke tarafından İslamabad yönetimine gönderilen kriptoya atıfta bulundu.

Parlamento üyelerinin ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde görüşmeler yaptığını hatırlatan Han, bununla birlikte görevden alınma sürecinde ABD’nin ne kadar dahli olduğunu tam olarak bilmediğini, bu sebeple söz konusu kriptonun incelenmesi için Anayasa Mahkemesi Başkanı’na gönderildiğini söyledi.

Han, görevden alınmasından Pakistan ordusunun başındaki eski isim Orgeneral Bacva'yı sorumlu tutarak, "Açık olarak General Bacva bu işe (görevden alınma) dahildi. Çünkü o olmadan hiçbir şey gerçekleşemezdi. Ama ABD’nin tüm bu işlerde ne kadar rolü var bilmiyorum." dedi.

- Ordu ile anlaşmazlık noktası

Pakistan'da ordunun bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Han, seçilmiş hükümetle ordu arasındaki dengenin uzun süredir bozuk olduğunu belirtti.

Han, kendi hükümeti döneminde ordu ile iyi anlaştığını ancak haklarında çok sayıda yolsuzluk iddiası bulunan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve eski Başbakan Navaz Şerif’i ve bu isimlerin ailelerini yasaların egemenliği altına sokma konusunda silahlı kuvvetler ile problem yaşadığını söyledi.

Ordu ile arasındaki probleme ilişkin olarak Han, “Orgeneral Bacva benim ekonomi ile ilgilenmem gerektiğine ve garip şekilde hesap verebilirlikle ilgili endişe etmemem gerektiğine inanıyordu. Hiçbir ekonomi veya sistem hukukun üstünlüğü ilkesi olmadan müreffeh olamaz. 'Güçlü düzenbazları' yasaların egemenliği altına almazsanız hiçbir ekonomi refaha ulaşamaz." dedi.

Han, yolsuzlukla ilgili hesap verebilirlik istediğini ifade ederek, bu durumun Bacva’nın gündeminde yer almadığını ve aralarındaki farklılığın da bu olduğunu kaydetti.

Hükümetin görevden alınıp "düzenbazların" yönetime getirildiğini ve "5 milyar dolarlık yolsuzluk davalarının üstünün kapatılmasına izin verildiğini" savunan Han, "Tüm bunlardan Bacva sorumlu." ifadelerini kullandı.

Han, körfez ülkelerinin görevden düşürülmesinde rolü olup olmadığıyla ilgili olarak, bu ülkelerin rolü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

- Dış politika eleştirisi

Ülkede artan terör olaylarına da değinen Han, hükümetin dış politikasını eleştirdi ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin birçok ülkeye gittiğini ancak ilk gitmesi gereken Afganistan’a hala gitmediğini vurguladı.

Han, Afganistan ile 2 bin 600 kilometrenin üzerinde kara sınırına sahip olduklarını dile getirerek, işlerin yanlış gitmesi halinde batı sınırlarında ikinci bir çatışmayı kaldıramayacaklarını ifade etti.

- Eyalet meclislerinin feshi

Son 6 ayda ülke genelinde 36 ara seçim yapıldığını ve bunların 29’unu kazandıklarını ifade eden Han, bunun Seçim Komisyonu tarafından desteklenen hükümet ve Pakistan ordusuna rağmen gerçekleştiğini vurguladı.

Han, ordudan veya başkalarından herhangi bir destek istemediklerini vurgulayarak, halkın desteğini aldıklarını söyledi.

Erken ve adil seçim istediklerini ifade eden Han, mevcut koalisyon hükümetine yönelik yolsuzluk suçlamalarını sürdürdü.

Han, ülkenin iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, seçimlerin ülkeye siyasi istikrar getireceğini ve ardından ekonomik istikrarın oluşacağını ifade etti.

Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini 23 Aralık'ta feshedeceklerini yineleyen Han, Anayasa’ya göre 90 gün içerisinde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerektiğini hatırlattı.

- Silahlı saldırı girişimi

Han, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikastin arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürdü.

Ülkenin eski Başbakanı ve Pencap’ta iktidar olmalarına rağmen bu olayla ilgili polis tarafından oluşturulan İlk Bilgi Raporu’nun (FIR) oluşturulmadığını aktaran Han, kendisini vurmak isteyen kişilerin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

- İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

- Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmiş ve daha sonra yürüyüş 10 Kasım'da Vezirabad'dan yeniden başlamıştı.