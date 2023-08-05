İmran Han tutuklandı

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. İslamabad Mahkemesi, hakkında tutuklama kararı verdiği Han'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, İmran Han'ın tutuklandığını açıkladı.

İslamabad'daki bir mahkeme, Han'a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti. Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde, aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişilerin "İmran Han bir hırsız" diye bağırdı. Karar sonrası Han, Lahor'daki evinde gözaltına alındı. Han Mayıs ayında da duruşmaya gelmediği için gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

HAKKINDA YÜZLERCE DOSYA AÇILDI

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Han 2018 yılında başbakanlık görevine gelmiş ancak geçen sene yapılan bir güven oylaması sonucu görevden alınmıştı. Han hakkında, görevden alındığı Nisan 2022'den bu yana 100'den fazla soruşturma dosyası ortaya koyuldu.

Eski başbakan ve taraftarları bu davaların siyasi amaçla hazırlandığını savunuyor. Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle iş birliği yapıp, siyasi kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia ediyor.