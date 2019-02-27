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İmran Han zeytin dalı uzattı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

İmran Han zeytin dalı uzattı

Pakistan Başbakanı İmran Han: Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:37
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