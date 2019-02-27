İmran Han zeytin dalı uzattı

Pakistan Başbakanı İmran Han: Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:37
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han: Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:37