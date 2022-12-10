İnsan hakları grupları Bangladeş’teki insan hakları ihlallerinden endişe duyuyor

Aralarında Asya Ölüm Cezası Karşıtları Ağı (ADPAN), Maayer Daak (Annenin Çağrısı), Asya İnsan Hakları Komisyonu, Odhikar ve Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneğinin bulunduğu insan hakları grupları, ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, siyasi hoşgörüsüzlüğü önlemeye yönelik etkili kurumların yokluğu, demokratik olmayan uygulamalar ve insan hakları ihlallerinin Bangladeş'te "başıboş bir cezasızlıkla" sonuçlandığı ifade edildi.

"Zorla kaybolma, yargısız infaz ve işkence vakaları da dahil olmak üzere" ihlallerin, "Herkes için Onur, Özgürlük ve Adalet" temasıyla tüm dünyada gözlemlendiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'in Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar ayrıca Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme de dahil olmak üzere, sekiz büyük uluslararası anlaşmaya taraf olduğu vurgulandı.

Örgütler, Bangladeş hükümetine bağımsız, uzmanlaşmış bir çalışma mekanizması oluşturmanın yanı sıra ağır insan hakları ihlalleri iddialarının araştırılması için mağdur aileleri ve sivil toplumla yakın ilişkiler kurulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin muhalefet partisi liderleri ve aktivistlere yönelik baskınlar ve ayrım gözetmeyen tutuklama operasyonları düzenlediği ifade edildi.

Merkezi Bangladeş'te bulunan İnsan Haklarını Destekleme Derneği (HRSS) baş danışmanı Nur Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularının uzun süredir Bangladeş'teki zorla kaybolma olaylarının güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.

Zorla kaybolmalar ve yargısız infazlar da dahil olmak üzere tüm hak ihlallerini soruşturacak Birleşmiş Milletler destekli bir komisyon kurulması gerektiğini belirten Khan, "Maalesef bu konuda devlet tarafında görünür bir inisiyatif yok." dedi.

Hükümet suçlamaları reddediyor

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

Zorla kaybolma vakası olmadığını ve kolluk kuvvetlerinin kendi yetki alanları dahilinde hareket ettiğini ifade eden Kamal, "Aile içi anlaşmazlıklar ve diğer nedenlerle insanların gönüllü saklandığı birçok durum var." diye konuştu.