"İnsan hakları ihlallerini göz ardı edemeyiz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Myanmar'da insan hakları ihlalleri konusunda Myanmar hükümetini uyardı. AB'nin Myanmar'ın zorlu demokratik dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğine dikkati çeken Mogherini, "Ancak bu uluslararası toplumun endişe duyduğu insan hakları ihlallerini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Mogherini, "ticari tercihler" konusunda henüz bir karar alınmadığını ancak AB ile ticaret yapabilmek için insan hakları gibi değerlerin önemli rol oynadığını, bu nedenle Myanmar'da olumlu gelişmeler olmaması durumunda, birliğin ticari tercihlerini değiştirebileceğini belirtti.

Brüksel'de gerçekleşen 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Arakan eyaletindeki "endişeli gelişmeleri" incelemek için gelecek haftalarda bir heyetin Myanmar'a gideceğini duyurdu.

Myanmar ve AB arasında tercihli ticaret anlaşması bulunuyor. Myanmar halihazırda AB'ye yüksek sayıda tekstil ürünü ihraç ediyor.

Myanmar ordusunun bazı yetkililerine yaptırım uygulayan AB, aynı zamanda ülkeyle silah ticareti gerçekleştirmiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

