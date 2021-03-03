İnsansız savaş uçağı 'Arrow' tanıtıldı

Merkezi Singapur'da bulunan Kelley Aerospace havacılık şirketi otonom ya da uzaktan kontrollü bir şekilde kullanılabilen süpersonik savaş Drone'u "Arrow"u tanıttı.

WebTekno'da yer verilen habere göre, Arrow, Singpaore'un Seletar Havacılık Parkı'ndaki Kelley Aerospace tesislerinde tasarlandı ve yine orada üretilecek. Tek bir insanlı savaş uçağı, her biri farklı silah ve ekipmanlara sahip birden fazla Arrow'u kontrol edebilecek. Arrow, otonom bir şekilde göreve gönderilebileceği gibi iki yer istasyonu tarafından da uzaktan kontrol edilebilecek.

Kelley Aerospace'in açıklamalarına göre Arrow, saldırının yanı sıra istihbarat, gözetleme, hedef belirleme ve keşif görevleri için de kullanılabilecek. Bu yeni nesil hava aracı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arrow, insanlı uçaklar için bir tamamlayıcı ve hava muharebe alanında bir kuvvet çarpanı olmak için tasarlandı."

Maksimum kalkış ağırlığı 16.800 kilogram olan Arrow, Mach 2.1 hıza kadar 4.810km menzile kadar çıkabiliyor. Kelley Aerospace, Arrow'un en önemli avantajlarından biri olarak ise düşük fiyatını gösteriyor. Tek bir Arrow'un fiyatı, donanımına göre 9 ila 16 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca şirkete göre Arrow, karbon fiber malzemeden yapılmış bir monokok tasarımı ile dünyada türünün ilk örneği.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 07:26