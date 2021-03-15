Bangladeş’te intihar ölümleri koronavirüs ölümlerinden daha fazla

Haberi Dhaka Tribune gazetesi verdi. Habere göre, sivil toplum kuruluşu (STK) "Aanchal Foundation", son bir yılda intihar vakaları ve sebeplerine yönelik bir çalışma yaptı.

Buna göre, Mart 2020-Şubat 2021 döneminde 14 bin 436 kişi intihar etti. Aynı dönemde Kovid-19 salgınından 8 bin 462 kişi hayatını kaybetti.

İntihar vakalarının yüzde 49’u 20-35 yaş arası kişilerde görülürken, intihar edenlerin yüzde 57’sini kadınlar oluşturdu.

İntiharların yüzde 35’i ailevi sorunlardan, yüzde 24’ü strese bağlı konulardan, yüzde 4’ü finansal problemlerden, yüzde 1'i de eğitimle ilgili nedenlerden kaynaklandı.

STK’nin kurucusu Tansen Rose, intiharın özellikle gençler arasında alarm verici düzeyde arttığını belirterek eğitim kurumlarında profesyonel psikiyatr hizmetlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Çalışmada, Bangladeş’te özellikle gençler için psikolojik tedavi ve desteğe erişimin zor olduğu kaydedildi.

Bangladeş İstatistik Bürosuna göre her yıl ortalama 10 bin kişi intihar ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 01:05