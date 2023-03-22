Irak'tan Türk yatırımcılara çağrı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şu an Irak'ta faaliyet gösteren aktif şirketler olduğuna değinen Sudani, Basra'da bir hastane açılışına katıldığını, bunun sadece hastane olmadığını ve şehir hastanesi denebileceğini söyledi.

Sudani, bu hastaneyi bir Türk şirketinin yaptığını, aynı şekilde yakın zamanda da başka bir hastanenin bu şekilde tamamlanacağını ve açılışının yapılacağını belirtti.

Sudani, "Bizler tüm (Türk) kardeşlerimiz, iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız. Yarın burada birçok iş adamı ve yatırımcıyla bir araya geleceğim. Orada da çok net bir şekilde bu konuları ifade edeceğim." diye konuştu.

"Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz"

Sudani, Irak'ın içinde bulunduğu su sorunun çözümüne yönelik Türkiye'nin bir ay boyunca buradaki su miktarını artırma kararına ilişkin "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Bölgede ciddi bir su sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Sudani, Irak'ın orta ve güney bölgelerine su gitmesi konusunda problem olduğunu aktardı.

Sudani, Bağdat'taki Su Kaynakları Merkezi'nin Türk yetkililerle bir araya gelerek konuyu teknik ve bilimsel anlamda ele alıp, ortak çalışmayla çözüm bulacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dost ve değerli bir komşu olduğunun altını çizen Sudani, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi.

Sudani, söz konusu tarihi bağların iki komşu ülkenin ilişkilerine olumlu katkı sağladığına işaret ederek, Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Erdoğan'la "çok verimli ve sorumlu" bir görüşme yaptıklarını ve heyetlerin de bir araya geldiğini ifade eden Sudani, "(Görüşmelerde) Başta ekonomi olmak üzere siyasi, sosyal ve güvenlik alanlarında komşu ülkeler arasındaki ilişkilerimize olumlu yansıyacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmeyi arzuladığımızı ifade ettik." şeklinde konuştu.

"Kalkınma Yolu Projesi"

Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kalkınma Yolu Projesi'ne dair ifadelerine atıf yaparak, "Kalkınma Yolu Projesi, eski adıyla Kuru Kanal projesi, sadece iki ülkeyi ilgilendiren değil, aynı zamanda bütün ülkeleri enerji ve mal sevkiyatı bağlamında ilgilendiren önemli bir projedir. İnşallah yakın zamanda, gelecek sene içerisinde arzuladığımız Irak'ın aynı zamanda doğal gaz bağlamında da ihracat yapan bir ülke olması. Bugün Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile bunu deklare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere de çağrıda bulunan Sudani, Bağdat'ta yakın zaman içerisinde bir araya gelerek bu projenin detaylarını görüşmeyi ve projeyle ilgili ortak adım atmayı arzuladıklarını vurguladı.

Projenin iki aşamalı olduğunu belirten Sudani, ilk aşamada demiryolu inşasının ardından da karayolunun yapılacağını aktardı.

Projenin sadece Türkiye ve Irak'ı değil bütün bölgeyi ilgilendirdiğini söyleyen Sudani, "3,5 milyonluk bir taşımayı arzuluyoruz. Ardından 7,5 milyon gibi bir aşamaya geçmek istiyoruz. Şüphesiz bunun gibi önemli ve stratejik bir proje hem Irak hem de bölge ülkeleri için her anlamda yeni fırsatlar doğuracaktır. Üretim ve istihdam bağlamında da fırsatlar doğuracak ve olanaklar sunacaktır." şeklinde konuştu.

İş insanlarına vize verilmesi önündeki engeller kaldırılacak

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununa ilişkin ise Sudani, Ankara'daki Irak Büyükelçiliğine ve konsolosluklara Irak İçişleri Bakanlığından talimat gittiğini belirtti.

Sudani, talimatın iş insanlarına vize verilmesine dair sorun teşkil eden engellerin ortadan kaldırılması hususunda olduğunu dile getirdi.

"Irak, Türkiye'ye kendi toprakları üzerinden bir saldırının olmasına rıza göstermez"

Güvenlik konusunun Türkiye ile Irak arasındaki önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayan Sudani, "Çünkü (Türkiye ile) uzun bir sınıra sahip ülkeyiz. Hiçbir zaman Irak, Türkiye'ye kendi toprakları üzerinden bir saldırının olmasına rıza göstermez. Bu bağlamda istihbarat ve bilgi paylaşımı yöntemiyle güvenlik sorunlarının da üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Sudani, Irak'ın tek arzusunun şiddete başvurmadan ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruyacak şekilde bir çözüm bulunması olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkileri güvenlik meselesinin olumsuz yönde etkilemesini istemediklerini söyledi.

Bu bağlamda hem Irak'ın hem Türkiye'nin ortak irade ve eyleme sahip olduğunu belirten Sudani, Irak hükümetinin bu konuda ciddi olduğunu ve ifadelerinin uygulamada da hayata geçirileceğini vurguladı.