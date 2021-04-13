İran'da günlük vefat sayısı 300'e yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 291 artarak 65 bin 55'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 132'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 118 bin 212'ye çıktığını aktaran Lari, 291 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 55 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 481'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 729 bin 293'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 866 bin 887 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA