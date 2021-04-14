İran'da Kovid-19 kaynaklı 304 ölüm daha

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı.

Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 98'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 143 bin 794'e çıktığını aktaran Lari, 304 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 359 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 539'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 739 bin 2'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 964 bin 570 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari, şu ana kadar 361 bin 951 kişiye aşının ilk dozunun, 100 bin 691 kişiye ise iki dozun da vurulduğunu, toplamda 462 bin 642 aşı uygulandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA