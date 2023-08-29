İran'dan Çin'e 2,7 milyar dolarlık ihale

İran, Tahran’da bulunan ve ülkenin en büyük uluslararası havalimanı olan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nın (IKA) genişletilmesi için Çinli bir şirketle anlaşma imzaladı. IKA’nın CEO’su Saeed Chalandari, Çinli şirketle yapılan anlaşma kapsamında, havalimanının ikinci etabının inşası için en az 2,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Chalandari, şirketin birçok yerli ve uluslararası müteahhitle yapılan yoğun görüşmelerin ardından projeyi yürütmek için Çin’i tercih ettiğini söyledi. Havalimanının ikinci aşama geliştirme operasyonu kapsamındaki yeni terminalin idari operasyonu eylül ayı sonuna kadar başlayacak.

İran’ın en büyük havaalanı olan IKA, başkent Tahran’ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısında bulunuyor. Havalimanı, dünya çapında 64 noktaya uçuşla 29 büyük uluslararası havayolu şirketine hizmet sunuyor. İran, IKA’yı bölgesel bir havacılık merkezine dönüştürme projesini ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durdurmuştu.

CEO Chalandari, Ulaştırma Bakanlığı’nın IKA'nın ikinci aşamasının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını tamamladığını belirterek, projenin havalimanının güneyinde yer alan arazide yürütüleceğini ve yeni terminalin 410 bin yolcu kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.