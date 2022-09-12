İran, Tacikistan'ın bağımsızlığını kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gönderdiği mesajında; Tacikistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadelere yer verildi: "İran ile Tacikistan arasındaki derin kültürel, dini, tarihi ve dilsel bağları, ilişkilerimizin gelişmesi için güçlü ve uygun zemin sağlamıştır. Aynı zamanda karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda gelişip güçlenmesi ile birlikte iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda her zamankinden daha fazla dayanışmaya şahit olmayı temenni ediyorum."