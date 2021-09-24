Irkçı Hindular bir Müslümanı vahşice katletti
Hindistan'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti. Hindu Milliyetçilerin Müslüman karşıtı insan avının hız kesmeden devam ettiği Hindistan'ın Assam eyaletinde güvenlik güçlerinin desteğini alan ırkçı Hindular bir Müslümanı canice öldürdü.
Asya 24.09.2021, 10:43 24.09.2021, 11:20
MüslimPort’un aktardığı bilgilere göre Hindistan’ın Assam eyaletinde, ırkçı bir yapılanma olan RSS Hindutwa çeteleri güvenlik güçlerinin verdiği cesaretle Müslümanlara saldırıyor.
Hindistan'ın paramiliter güçlerinin saldırılarını arttırdığı Hindistan’da video kaydına alınan bir saldırıda Hindu çete üyelerinin bir Müslümanı yere yatırıp işkence ederek öldürdükleri gözlendi.
Bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanın saldırılarda hayatını kaybettiği aktarılırken Hindistan’ın milliyetçi hükümetinin lideri Narendra Modi ise sessizliğini koruyor.
Müslümanlara karşı etnik temizlik hareketine girişen Hindu çetelerin eylemlerine karşı BM ve uluslararası toplum başlarını kuma gömmüş durumda.
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