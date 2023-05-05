İşgal altındaki Keşmir'de tansiyon yükseldi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçi ve askerler arasındaki silahlı çatışmanın ardından çıkan patlamada 5 Hint askeri hayatını kaybetti.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in Bhata Dhurian bölgesinde "bir grup teröristi temizlemek için istihbarat temelli operasyonlar" yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde "teröristlerin" bulunduğu bir mağara tespit edilmesinin ardından direnişçiler ile askerler arasında silahlı çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmanın ardından çıkan patlamada 5 Hint askerinin öldüğü aktarılan açıklamada, direnişçilerin misilleme olarak patlayıcı kullandığı kaydedildi.

KEŞMİR'DE NELER OLUYOR?

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.