Işık festivali şehrin havasını bozdu

NDTV'nin haberine göre, ışık festivali Diwali'nin kutlandığı Yeni Delhi'de halk puslu bir sabaha uyandı.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranı, Yeni Delhi'de dün yerel saatle 16.00'da 382 iken, saat 20.00'da "tehlikeli" seviyeyi gösteren 500'ü aştı.

Yeni Delhi'nin civarındaki Faridabad, Gaziabad, Gurgaon ve Noida gibi kentlerde de hava kalitesi indeksi 420'nin üzerine çıktı.

Yeni Delhi yönetiminin, ülkenin en önemli festivallerinden olan Diwali'de havai fişek ve maytap gibi malzemelerin kullanımını tamamen veya kısmen yasaklamasına rağmen birçok kişi yasağı çiğnedi.

Buna çiftçilerin yaktığı anızların da eklenmesi, başkentin hava kalitesini olumsuz etkiledi.

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi'ne (SAFAR) göre, başkentteki hava kalitesinin 7 Kasım akşam saatlerinden önce düzelmesi beklenmiyor.

Hava kirliliğinin ne boyutta olduğunu gösteren hava kalitesi indeksine göre 201-300 düşük, 301-400 çok düşük, 401-500 arası şiddetli ve 500'ün üzeri tehlikeli seviye olarak belirtiliyor.

Yeni Delhi ve çevresindeki bölgelerin yetkilileri, her yıl Diwali öncesinde havai fişek satışını tamamen veya kısmen yasaklama gibi önlemlere başvuruyor.

Festivalde yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşlerine bu dönemde anız yakılması da eklenince Yeni Delhi'deki hava kalitesinin seviyesi düşüyor.

Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

Tarihi ayın konumuna göre her yıl değişen festival, genellikle ekim-kasım aylarına denk geliyor ve bu yıl 4 Kasım'da kutlanmaya başlandı.

İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual'ın geçen yıl yayımladığı Dünya Hava Kalitesi Raporunda, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 21'inin Hindistan'da olduğu belirtilmişti.