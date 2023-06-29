İslam dünyası İsveç'teki saldırıya tepkili

İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yakan kişi için harekete geçildi. İsveç polisi, Irak kökenli saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması başlattı. Öte yandan Türkiye başta olmak üzere Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Fidan şunları söyledi: "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik #İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."

FAS BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm'deki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç'in Rabat'taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ve elçilere ilişkin atılan adımın Fas Kralı 6. Muhammed'in bizzat talimatıyla olduğu kaydedildi.

İsveç hükümetinin Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yeniden izin verdiği ifade edilen açıklamada, olay "Hac mevsimi ve Kurban Bayramı gibi kutsal bir dönemle eşzamanlı bir milyardan fazla Müslümanın duygularının duvardan duvara vurulduğu yeni sorumsuz bir saldırı" olarak nitelendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkeler arasındaki olabilecek siyasi tutumlar ya da anlaşmazlıklar ne olursa olsun, Fas Krallığı, Müslümanların inancının bu yolla aşağılanmasını kabul edilemez görmektedir. Yine hoşgörü ilkeleri ve evrensel değerlerin, bazılarının görüşlerini kavramaya ve aynı zamanda bir milyardan fazla Müslümanın inançlarını az dikkate almaya indirgenmesi mümkün değildir."

Açıklamada, provokatif, tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç hükümetinin rızasıyla gözler önünde gerçekleşmesine karşı Kral 6. Muhammed'in talimatıyla Rabat'taki İsveç maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve saldırının şiddetle kınandığı, kabul edilemeyen bu davranışın reddedildiği kaydedildi.

Aynı şekilde süresi belirsiz olmak üzere Stockholm'deki Fas Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla ülkeye geri çağrıldığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin hesaba çekilmesi ve bunu teşvik edenlerin tümünün cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

FİLİSTİN

Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'e olan bu saldırının, nefret ve ırkçılığın açık bir ifadesi olduğu, hoşgörü değerleri, demokrasi ve başkasını kabule karşı açık bir saldırı anlamına geldiği kaydedildi. Söz konusu eylemin fikir ve ifade özgürlüğüyle tezat olduğu belirtilen açıklamada, dünyada milyonlarca Müslümanın duygularına dokunduğuna dikkat çekildi.

ARAP PARLAMENTERLER BİRLİĞİ

Arap Parlamentolar Birliği de yapılanın dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, "İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini" kınadı. Lübnan'daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi.

Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu "din savaşının" karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi. Ürdün, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin daha önceki açıklamalarında tepki ve kınamalarını duyurmuştu.