İslam dünyasının acı kaybı

Hindistan başta olmak üzere Güney Asya Müslümanlarının yakından tanıdığı İslam alimlerinden Mevlana Muhammed Er Rabi' El-Haseni En-Nedvi irtihal eyledi.

En Nedvi, İslam dünyasının yakından tanıdığı bildiği isimlerdendi. Büyük bir alim, edib, mütefekkir olarak tanındı.

94 yaşında hakkın rahmetine kavuşan En Nedvi 40 yıldan fazla Nedvetul-Ulema'nın Darul-Ulum üniversitesinde müderris olarak çalıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan'da birçok kez bulunan En Nedvi'nin buralarda takipçileri bulunuyordu. Genel olarak Hind Müslümanlarının Aile Hukuku Heyeti reisliğini yürüttü.

HASENİ EN NEDVİ KİMDİR?

Rabey Hasani Nadwi, 1 Ekim 1929'da Rasheed Ahmad Hasani'nin oğlu olarak Takia Kalan, Raebareli, Hindistan'da doğdu.

1948'de Darul Uloom Nadwatul Ulama'dan mezun oldu.

Bir yıl Darul Uloom Deoband'da okudu ve yüksek öğrenimi için Hicaz'a gitti.

Ağırlıklı olarak amcası Ebul Hasan Ali Nadwi ile Arap dili ve edebiyatı okudu.

Diğer hocaları arasında Abdul Qadir Raipuri, Abrarul Haq Haqqi ve Hussain Ahmad Medeni vardı.

Nadwi, 1952'de Darul Uloom Nadwatul Ulama'da yardımcı doçent, 1955'te Arapça bölümü başkanı ve 1970'te Arapça fakültesinin dekanı oldu.

En Etkili 500 Müslüman adlı yayında yer aldı.

Nadwi, Riyad merkezli Aalami Rabita Adab-e-Islami'nin başkan yardımcısı ve Lucknow merkezli Majlis-e-Tehqiqat-o-Nashariyat Islam ve Majlis-e-Sahafat-o-Nashariyat'ın başkanı olarak görev yaptı. Darul Uloom Nadwatul Ulama'nın bir parçasıdır.

1993'te Nadwatul Ulama'nın başkan yardımcısı, 2000'de Abul Hasan Ali Nadwi'nin ölümünden sonra rektör oldu.

Arap dili ve edebiyatına katkılarından dolayı Hindistan Konseyi Uttar Pradesh'ten ödül aldı.

22 Haziran 2002'de Nadwi, Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'nun başkanı olarak Mücahit İslam Qasmi'nin yerini aldı.

Müslüman toplumunu medyayı daha iyi kullanmaya yönlendirdi.

2016'da bir konferansta, "Müslümanların medyaya hakim olacağı gün, sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için kesinlikle daha güzel bir gün olacaktır" demişti.

Yaklaşık 24 yıldır Nedve Üniversitesinin başkanlığını yapıyordu.

Uluslararası birçok kuruluşta üyeliği bulunan En Nedvi'nin birçok eseri de bulunuyordu.

İşte eserlerinden bazıları:

Bazı eserleri:

Cezire-i Arab Tarihi

Arab Edebiyatı Tarihi

Arab Edebiyatından Seçmeler

Arab Edebiyatı: Takdim ve Tenkid

Çağdaş İslam Kültürü

Terbiye ve Toplum

İslam Edebiyatı ve Hayat ile Bağlantısı

Günümüzde İslam Kültürü

İslam Ümmeti ve Başarıları

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