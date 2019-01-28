İslam Kalkınma Bankası Pakistan'a borç petrol verecek

Pakistan hükümeti, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz'ı (LNG) ödünç almak için İslam Kalkınma Bankası ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan’dan kurtarma paketi kapsamında 6 milyar dolar aldı.

Mali açıdan zorlanan Pakistan hükümeti, milyarlarca dolarlık petrol ve potansiyel olarak sıvılaştırılmış doğal gaz ödünç alma düzenlemesine girmiştir.

Yetkililer, İslami Kalkınma Bankası’nın, İslam Ticaret Finans Kurumu programı kapsamında Pakistan’a 4,5 milyar dolar değerinde petrol vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Pakistan Maliye Bakanlığı danışmanı ve sözcüsü Khaqan Najeeb Pazar günü yaptığı açıklamada, "Pakistan ile İslami Kalkınma Bankası arasında Uluslararası İslam Ticaret Finansmanı Kurumu ile imzalanan anlaşma halihazırda sona ermiştir ve Pakistan'a 3 yıl içinde 4,5 milyar dolarlık petrol ödeyecek" dedi.

Najeeb, anlaşmanın yürürlüğe girdiğini ve ilk aşamada 100 milyon dolar değerinde petrol alındığını söyledi.

Pakistan sözcüsü, aynı program kapsamında Sıvılaştırılmış Doğal Gaz'a (LNG) borç alma konusunda İslam Kalkınma Bankası ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Ayrı olarak, Cuma günü, Pakistan Devlet Bankası Suudi Arabistan'ın üçüncü ve son dilimi olan 1 milyar dolar aldığını açıkladı.

Ekim ayında, Suudi Aabistan Pakistan için kurtarma paketi kapsamında 6 milyar dolar vermeye karar verdi. 3 milyar dolarlık ödemeler dengesi desteği ve petrol ithalatında ertelenmiş ödeme için 3 milyar dolar daha.

Kaynak: www.dunyabulteni.net