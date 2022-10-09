banner39

İslamabad'daki alışveriş merkezinde yangın

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde -çıkan yangına ekiplerim müdahalesi sürüyor.

Asya 09.10.2022, 17:08
İslamabad'daki alışveriş merkezinde yangın

Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.

Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA
#pakistan #İslamabad #yangın
Yorumlar (0)
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?