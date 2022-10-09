İslamabad'daki alışveriş merkezinde yangın
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde -çıkan yangına ekiplerim müdahalesi sürüyor.
Asya 09.10.2022, 17:08
Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.
Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: AA
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