İslamabad ve Kabil mahkum değişimi konusunda anlaştılar

Afgan Büyükelçisi Shukrullah Atif Mashal Salı günü Kabil ve İslamabad'ın hapis cezasını tamamlamış veya kefalet tahsis edilmiş ancak belirli nedenlerden dolayı serbest bırakılamayan mahkumları değiştirme mekanizması üzerinde çalışmaya karar verdiklerini açıkladı.

Shukrullah Atif Mashal mültecilere hitaben yaptığı konuşmada, mahpus meselesinin Pakistan eski dışişleri bakanı ve Pakistan Ulusal Meclis üyesi Şah Mahmood Qureshi'nin Kabil'e yaptığı ziyarette tartışıldığını söyledi. İki tarafın da mahkum değişimi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Mashal, Afgan Büyükelçiliği ekibinin tutukluların tanımlanması için Pakistan'daki çeşitli cezaevlerini ziyaret edeceğini söyledi.

“İki ülkedeki adi suçlar tutuklanan birçok mahkum serbest bırakılmalı” dedi.

Büyükelçi, 10 kişilik bir Afgan hükümet ekibinin, hapis cezalarını tamamlayan veya kefaletle verilen ancak serbest bırakılamayan mahkumları bulmak için Pakistan'daki cezaevlerini ziyaret edeceğini söyledi.

Afgan Büyükelçisi, hapis cezasına çarptırılmış veya kefalet ile serbest bırakılma hakkı almış tutukluları değiştirmek için geliştirilen bir mekanizma olduğunu söyledi

Mashal, Afgan hükümetinin, Pakistanlı yetkililerin bazı nedenlerden dolayı serbest bırakılamayan Pakistanlı mahkumları tespit etmek için Afganistan'daki hapishaneleri denetlemelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Üç hafta önce İslamabad’ın sorumluluğunu üstlenen elçi, anlaşmanın iki ülkedeki yıkıcı faaliyetler ve diğer ağır suçlardan dolayı tutuklu tutuklular için geçerli olup olmayacağını açıklamadı.

Afgan büyükelçisi, Afgan Talibanının dini işlerinden sorumlu önemli ismi Hafez Mohibullah'ın Peşaver’de gözaltına alındığı hakkında basında çıkan haberler konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı. Mohibullah'ın tutuklanması hakkında yorum yapmaktan kaçınan büyükelçi “Afganistan'da barış için çalışmak için buradayız” dedi.

Büyükelçi, Afgan vatandaşlarının Torkham sınır geçiş noktasında Pakistanlı güvenlik personelinin kötü muamelesi konusunda çok endişeli olduğunu da sözlerine ekledi. Yetkili, durumu gözden geçirmek için Torkham'ı ziyaret edeceğini ve konuyu Khyber Pakhtunkhwa Valisi Shah Farman ve Kolordu Komutanı Shaheen Mazhar Mahmood ile (Çarşamba) görüşeceğini söyledi. Mashal, Pakistan'a gelen Afgan vatandaşlarının giriş kapısında saatlerce beklediklerini söyledi.

Elçi, Pakistan makamlarının Afgan gezginlerinin Torkham'a girişini kolaylaştırmaya söz verdiğini söyledi. Torkham sınırındaki kadınlar, yaşlılar ve ambulans hizmeti için karışıklığı önlemek ve uzun süre beklemelerini önlemek için ayrı düzenlemeler yapmayı önerdiğini söyledi.

Kabil'deki Pakistan misyonu günlük olarak Afgan vatandaşlarına 300 ila 350 vize veriyor.

“Afganistan'da günde ortalama 100 ila 150 kişi öldürülüyor. Bu kan dökülmesinin ne kadar süreceği belli değil, milyonlarca insan mülteci olarak Pakistan'da yaşamaya devam edecek. ”dedi. Afgan vatandaşlarından mümkün olan en kısa sürede geri dönerek mülteci olarak yaşamlarını durdurmalarını istedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net