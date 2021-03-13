Peçe yasaklayıp, İslami okulları kapatıyorlar

Sri Lanka yönetimi, kadınların peçe takmasını yasaklamaya ve İslami okulları kapatmaya hazırlanıyor.

Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera'nın bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre hükümet, Cuma günü yapılan toplantıda söz konusu kararları onayladı. Karara gerekçe olarak "ulusal güvenlik" endişeleri gösterildi.

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre, Müslümanların eskiden peçe takmadığını ve bunun bir aşırıcılık simgesi olduğunu savunan Sarath Weerasekera, bu uygulamayı kesinlikle yasaklayacaklarını ifade etti.

Weerasekera aynı zamanda 1000'den fazla İslami okulu kapatacaklarını da belirtti.

Ülkede peçe takmak, 2019 yılında DAEŞ'in bazı kilise ve otellere yönelik düzenlediği saldırılar sonrası geçici olarak yasaklanmıştı. Saldırıladan bir süre sonra yapılan seçimlerde Gotabaya Rajapaksa başkan seçilmiş, "aşırıcılığa karşı savaşacağını" vadetmişti.



Sri Lanka'nın dini dağılım haritası

Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırılar

Ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu teşkil eden Müslümanlar, 2009'da Tamil ayrılıkçıları ile hükümet güçleri arasında çıkan iç savaşın sona ermesinden sonra ülkenin çoğunluğunu oluşturan Sinhala Budistleri tarafından gittikçe artan saldırılara maruz kalıyor.

Bu saldırılara 2019 sonrasında Hıristiyan çeteler de katıldı.

Baskılar 2019 yılında DAEŞ'in ülkede düzenlediği saldırılar sonrası artış gösterdi. Ülkede bazı din adamları sınır dışı edilirken, koronavirüs salgını bahane edilerek Müslümanların cenazeleri zorla yakılmaya başlandı.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 22:36