İslâmı Çinlileştirmek için 8 dini dernek rehberlik yapmayı kabul etti

Çin, İslam'ı 'sosyalizmle uyumlu' hale getirmek için beş yıllık bir planı kapsayan yasa çıkardı. Yeni kararname, Müslümanlara ve İslami sembollere yönelik baskılar devam ederken, 'İslam'ı yönlendirmek' istiyor.

Çin 'de 8 adet İslami dernekleri temsilcileri ile Cumartesi günü bir toplantıda beş yıllık çalışma planı görüşüldü. Dernekler İslam'ın sosyalizm ile uyumlu olması için rehberlik yapmayı kabul etti.

Çin'in bazı bölgelerinde İslâmi yaşam neredeyse imkansız hale geldi. Bireylerin namaz kılması, oruç tutması, sakal bırakması veya başörtüsü takması yasak ve yasağa uymayanlar tutuklanıyor.

Çin’in ana İngiliz gazetesi Global Times'ta, 5 Ocak Cumartesi günü yapılan haberde, sekiz İslami dernekten temsilcilerle yaptığı görüşmeden sonra hükümet yetkililerinin "İslam’ı sosyalizmle uyumlu hale getirmeye ve dindarlaşmayı önleme programlarını uygulamaya koymaya karar verdiğini" söyledi.

Gazete, kararnameyi kabul eden derneklerin isimlerini veya detaylarını vermedi.

Bir milyondan fazla Uygur Müslüman tutuklu

Birleşmiş Milletler'e göre, bir milyondan fazla Uygur Müslümanın ateist iktidardaki Komünist Partiye sadakatsizlik ettikleri iddiasıyla yeniden eğitim kamplarında tutulduğu tahmin ediliyor.

Sivil Toplum Örgütleri, Çin'i etnik temizlik kampanyası yapmakla suçladı. Ağustos ayında bir Washington Post editörü, dünyanın Müslümanlara yönelik kampanyayı "görmezden gelemeyeceğini" söyledi.

İslamın sembolleri olan hilal camilerden çıkarıldı ve Associated Press haber ajansına göre, dini okullarda Arapça dersleri yasaklandı ve çocukların Müslümanlık faaliyetlerine katılmaları yasaklandı.

Çin, azınlıkların dinini ve kültürünü koruduğunu söyleyerek eleştiriyi reddetti.

Ancak, geçen hafta, Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan eyaletindeki yetkililerin, marjinalleşmiş Hui Müslüman etnik azınlığın kurduğu üç camiyi kapattıkları bildirildi .

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 13:21