İsrail ve Bahreyn resmi müzakerelere başladı

İsrail Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Orna Barbivai’nin dün Bahreynli mevkidaşı Zayid bin Raşid ez-Zeyyani ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın, Bahreyn ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşmasına varılması için resmi olarak müzakerelere başladığı belirtildi.

Görüşmelerin, İsrailli Bakan'ın Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

İmzalanması planlanan anlaşmanın, “Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacağı” vurgulanan açıklamada, 2020’de İsrail’in Bahreyn ile normalleşme anlaşması imzalanmasından bu yana iki ülke arasındaki ticaretin istikrarlı şekilde arttığı ve 2021'de yaklaşık 7,5 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile diplomatik normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.