Jammu Keşmir'de stratejik alanlar silahlı kuvvetlere devredilecek iddiası

Hindistan işgali altındaki Jammu ve Keşmir hükümeti 19 Temmuz Pazar günü yeni toprakları silahlı kuvvetlere nakletme veya askeri kantonların dışındaki toprakları stratejik olarak açıklama niyetinde olmadığını açıkladı.

Açıklama, birlik bölgesi (UT) yönetiminin, silahlı kuvvetlerin orada inşaat faaliyeti sağlayabilmesi için bazı yerleri “stratejik alanlar” olarak bildirme kararından sonra geldi. Karar, halkın gücünün kesilmesi ve UT'nin askeri bir kuruluş haline getirilmesi girişimi olarak adlandırılan siyasi partiler arasında öfkeyi tetikledi.

UT'nin idari konseyi Cuma günü, 1988'de Bina Operasyonlarının Kontrolü Yasası ile 1970 ve J&K Kalkınma Yasası'nın stratejik alanlarda inşaatın gerçekleştirilmesi için özel bir tazminat değişikliği önerisini onayladı.

“Kararın, herhangi bir arazinin silahlı kuvvetlere devri ile ilgisi yok. Devralma, hem edinme hem de talep etme, mevcut yasa ve konuyla ilgili normlar tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Herhangi bir yeni araziyi devretme veya kantonlar dışındaki alanları veya ordu arazisini stratejik olarak ilan etme kararı yoktur. Aslında hükümetin, kalkınma ve iç güvenlikle ilgili rakip talepleri karşılamak için silahlı kuvvetlerin toprak ihtiyacını düzenlemek ve uyumlu hale getirmek, hükümetin belirlediği politikadır ”dedi.



Ulusal Konferans, Halkın Demokrat Partisi ve Halk Konferansı bu değişiklikleri eleştirdi.

“Birkaç siyasi parti insanları sanki toprak silahlı kuvvetlere naklediliyor ve J&K'nin tamamı askeri bir kuruma dönüştürülüyormuş gibi insanları kandırıyor. Gelişimi düzenleyen yasaların hüküm sürmeyeceği yeni alanların stratejik olarak ilan edileceği iddia ediliyor. Bütün bunlar, gerçekleri okumadan yapılan temelsiz yorumlar ”dedi.

Sözcü, belirli bir zaman dilimi içinde altyapı inşa etmenin stratejik önemini göz önünde bulundurarak, bu tür stratejik altyapı ihtiyaçları için özel bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini hissettiğini söyledi.



“Sadece sözde bildirilmiş“ stratejik alanlarda ”, mevcut silahlı kuvvetler arazisinde, ana planın gelişim kontrol yönetmeliğine uygun olarak inşaat faaliyetlerinin yürütülmesini ve tüm çevre koruma önlemlerine uyulduğunu temin etme sorumluluğunun devredildiği anlamına gelir. Silahlı Kuvvetlerin kendilerine, ”dedi.

Siyasi parti, 'stratejik alanların' bildirilmesinin Keşmir halkının kaderini tanınmayacak şekilde değiştirmeye yönelik bir girişim olduğunu ve stratejik alanlardaki inşaat faaliyetlerinin “demografik değişime” izin vermek için uygun olduğunu iddia etti.

Sözcü, hükümlerin kötüye kullanılmamasını sağlamak için yeterli önlemlerin alındığını söyledi.



“Sadece bir ordu komutanı seviyesinin altında olmayan bir ordu otoritesi, hükümete yalnızca silahlı kuvvetlerin doğrudan operasyonel ve eğitim gereklilikleri için stratejik olarak bu alanı atama talebinde bulunabilir. Buna ek olarak, hükümet, alanları stratejik alan olarak ilan etmenin nedenleri konusunda kendisini tatmin edecek ve söz konusu alanı, gerektiği ölçüde ve gerektiği gibi koşullarla bildirilecektir ”dedi.

Özel dağıtımın, silahlı kuvvetlere Jammu ve Keşmir'de daha fazla toprak edinme yetkisi vermediği, çevre korumaları ve kalkınma kontrol yönetmeliklerine uymadan onlara herhangi bir dizginsiz güce izin vermediği belirtildi.

Kaynak: hindustantimes