Jammu ve Keşmir'in Müslüman kimliği ciddi tehdit altında

Hint işgali altındaki Cammu Keşmir'de, özel statü veren Hint anayasasının 370 ve 35-A maddelerinin kaldırılması sonrası ırkçı BJP hükümeti tartışmalı bölge arazilerini yabancılara satmaya başladı.

Yerli halk azınlık olacak

Keşmir Medya Servisi Araştırma Bölümü tarafından yayınlanan bir rapora göre, Jammu ve Keşmir'in ikametgah sertifikalarının Hintli vatandaşlar arasında dağıtılması, Müslümanların Jammu ve Keşmir'in çoğunluk statüsünü bir azınlığa dönüştürmeyi amaçlıyor.

Raporda, işgal altındaki Keşmir'in asırlık Müslüman kimliğinin sürekli bir tehdit altında olduğu, Hindu üstünlüğü ideolojisi Hindutva'nın takipçileri Keşmir'i bir Hindu devletine dönüştürmek istediklerini gösteriyor. 370. Maddenin kaldırılması ve yeni ikamet yasasının çıkarılması Keşmir'in demografisine doğrudan bir saldırı olduğuna da dikkat çekildi.

Raporda, uluslararası insan hakları örgütlerinin bulgularına atıfta bulunuldu ve Yeni Delhi'nin işgal altındaki topraklarda baskın Müslüman karakterini ortadan kaldırmak için büyük ölçekli bir katliam planladığı öne sürüldü.

KMS raporu, Hint hükümetinin Müslüman şehirlerin ve bölgedeki yerlerin isimlerini değiştirdiğini söyledi

Rapor ayrıca Keşmirli gençlerinin sözde arama operasyonları sırasında öldürülerek ortadan kaldırıldığı ve Hindistan'ın BM tarafından belirlenen tartışmalı Jammu ve Keşmir topraklarında gelecekteki bir plebisiti etkilemek istediğini savunuyor.

Kaynak: kmsnews.org

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 12:33