Japon gazeteci Myanmar'da 10 yıl hapse mahkum edildi

Japonya Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Kitada Tetsuo, yaptığı açıklamada, Kubota Toru'nun elektronik işlemler yasasını ihlal etmekten 7 yıl ve tahrikten 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Ordu Enformasyon Bürosunun basın mensuplarına ilettiği açıklamada ise Kubota'nın toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve göçmenlik yasasını ihlal suçlamasıyla yargılandığı davanın devam ettiği belirtildi.

Myanmar'daki elektronik işlemler yasası, çevrim içi olarak yanlış veya kışkırtıcı bilgi yaymayı içeren suçları kapsarken bu suçlar için 7 ila 15 yıl hapis cezası bulunuyor.

Kubota, ordunun seçilmiş hükümeti devirmesine karşı düzenlenen bir protestonun fotoğraflarını ve videolarını çektiği gerekçesiyle 30 Temmuz'da Yangon şehrinde sivil polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Kubota, ordunun iktidarı ele geçirmesinin ardından Myanmar'da mahkum edilen 5'inci yabancı gazeteci olarak kayıtlara geçti.

Yerel gazeteler için çalışan ABD vatandaşları Nathan Maung, Danny Fenster ve serbest yazarlar Polonyalı Robert Bociaga ve Japon Yuki Kitazumi gözaltına alındıktan sonra haklarında kesinleşen hapis cezalarını çekmeden sınır dışı edilmişlerdi.

Myanmar ordusu, Şubat 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana en az 12 medya kuruluşunu kapanmaya zorladı ve 57'si halen tutuklu bulunmak üzere toplam 142 gazeteciyi gözaltına aldı.

Tutuklu gazetecilerin çoğu, korkutma, yalan haber yayma veya bir devlet çalışanına karşı kışkırtma iddiasıyla hapiste tutuluyor.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.