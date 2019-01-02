Japonlar, Rus Güney Kurililerine güvence verdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe "Asahi" TV kanalı ile 1 Ocak'ta yaptığı röportajda, "Kuril Adaları'nın bir kısmının Japonya'ya muhtemel transferi, Rus sakinlerinin rızası ile yapılmalı ve Rusların bu bölgelerden yeniden yerleşmesi anlamına gelmez." dedi.

Abe, "Kuril adalarında yaşayan Rusların, bazı bölgelerin Japonya'ya devriyle aynı fikirde olmasını sağlamalıyız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abe ile 14 Kasım 2018'de Singapur'da ASEAN zirvesinde bir araya geldi. Japon tarafının barış antlaşması ile ilgili müzakereleri yoğunlaştırmaya hazır olduğu bildirildi .

Diyalog, bir anlaşmanın imzalanmasının ardından Moskova'nın Habomai ve Shikotan adalarının Japonya'nın yetkisine devredilmesine izin veren 1956 tarihli Sovyet-Japon bildirisine dayanarak inşa edilecek. Buna karşılık Tokyo, bu bölgelerin muhtemel bir devri durumunda, Kuril Adaları'ndaki ABD askeri üslerini terk etmeye hazır.

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Moskova ile Tokyo arasında barış antlaşması imzalanmamıştır. İmzasının önündeki en büyük engel, Kurililerin güneyindeki (Iturup, Kunashir, Shikotan ve Habomai adaları) çözülmemiş olan bölgesel anlaşmazlıktı.

Japon tarafı Güney Kurilileri “kuzey bölgeleri” olarak adlandırıyor ve onlar üzerindeki Rus egemenliğini tanımıyor. Moskova da, bölgesel bir anlaşmazlık gerçeğini tanımıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net