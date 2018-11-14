Japonya 2020 Olimpiyatlarına Helal Gıda hazırlığında

Japonya '2020 Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, restoran şefleri çeşitli ülkelerden gelecek sadece helal gıda tüketen Müslüman ziyaretçiler için helal gıda menüsü için çalışmaya başladılar.

Japan News gazetesinin haberine göre, “Gerçek Japon misafirperverliği, geniş bir yiyecek seçenek yelpazesi sunmaktır,” diyen Japonya'nın Helal İş Birliği'nin temsilcisi olan Tomohiro Sakuma, turizm şirketlerinin Müslümanlara uygun ürünleri geliştirmeye açık olduğunu söyledi.

Sakuma, “Olimpiyatlar sadece Müslümanlara yemek pişirmeyi değil, aynı zamanda daha geniş bir mutfak çeşitliliğini keşfetme fırsatı sunacak, Japon şefler, ayrıntılara dikkat ettikleri ve üst düzey becerilere sahip oldukları için gerçek yeteneklerini sergileme şansına sahip olacaklar.” dedi.

Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Etkinliğe diğer ülkelerden yüzlerce Müslüman sporcunun yanı sıra 50'den fazla Müslüman ülke katılacak.

Japonya olimpiyatlara gelecek Müslümanlar için mobil camilerin yanısıra ziyaretçilerine ve sporcularına helal yiyecek sağlamak için çalışıyor. Atami, Shizuoka Prefecture'daki bir konaklama tesisinde üst düzey bir şef olan Kazuyoshi Aoki, helal yemek tarifleri geliştirmek için çalışanlardan biri.

Aoki, helal soya sosuyla terbiyeli bir balık yemeğine atıfta bulunarak, “yemeğin güçlü bir lezzeti olduğu için, Müslümanların da hoşuna gideceğini umuyoruz” dedi.

Japonya'nın en eski Müslüman kayıtları hakkında en eski bilgiler Müslüman haritacı İbn Khordadbeh'in eserlerinde bulunabilir (Abu'l-Qasim Ubaydallah ibn Abdallah ibn Khordadbeh yada İbn Hurdâzbih Abbasi döneminde yaşamış İranlı haritacı ve siyasetçi ). Geçtiğimiz günlerde Pew Araştırma Merkezi açıkladığı bir raporunda Japonya'da 185 bin Müslüman olduğunu öne sürdü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net