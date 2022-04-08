Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı edecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Mori Ono Hikariko, hükümetin aldığı Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararını açıkladı.

Karara göre, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliğinde Rus diplomatlar dahil, 8 kişi sınır dışı edilecek.

Mori, Bakan Yardımcısı Mori Takeo'nun, Bakanlığa çağırdığı Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin'e, söz konusu kararı beyan ettiğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynakları kararın altında nedene yönelik değerlendirme yapmaktan çekindi.