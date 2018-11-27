Japonya ABD'den 100 tane daha F-35 alacak

Japonya'nın ABD'den 100 tane daha F-35 hayalet uçağı sipariş edeceği bildirildi.

Çin merkezli CRI'nın Nikkei Asian Review gazetesine dayandırdığı haberinde, Japonya'nın eskiyen F-15'lerini yenilemek için 100 adet F-35 hayalet uçağı satın almayı planladığı belirtildi.

Japon hükümetinin, 2018 yılı Aralık ayı ortalarında Ulusal Savunma Programı Kılavuzunu kabul etmesinin ardından F-35 alımını onaylamasının beklendiği kaydedildi.

Japonya'nın 2019-2023 yıllarını kapsayan orta vadeli savunma programı çerçevesinde halihazırda 42 adet F-35 A uçağı alma niyetinde olduğu biliniyor.

F-35 A'nın yanı sıra B serisini de içermesi öngörülen ilave 100 uçak, bir trilyon yenden fazla bütçe gerektiriyor.

Japonya'nın envanterinde 200 civarında F-15 uçağı bulunuyor.