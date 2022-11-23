Japonya, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere 3,7 milyon dolarlık insani yardım yapacak

Japonya ile BM Nüfus Fonu (UNFPA), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,7 milyon dolar insani yardım sağlanmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

İnsani yardımdan, ülkenin Bhasan Char Adası'ndaki Arakanlıların yanı sıra Noakhali bölgesindeki yerel halk da istifade edecek.

Bangladeş basınına göre, söz konusu yardım, kadınların ve kız çocuklarının cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim imkanlarını iyileştirmek için kullanılacak.

UNFPA temsilcisi Kristine Blokhus, sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik teşvik edici çalışmaları için Japon hükümetine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Japonya'nın Dakka Büyükelçisi İto Naoki, bölgeye yardımın çok sınırlı olduğunu belirterek, "Mültecilerin daha iyi yaşaması için fon sağlamayı sürdürmek zorunlu." dedi.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan nakledildiği Bhasan Char Adası, Bangladeş'in güneybatı kıyısına 50 kilometre mesafede yer alıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.