Japonya başbakanına bombalı suikast girişimi

Başbakan Kişida, ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletinde temaslarda bulunduğu esnada bombalı suikast girişimine maruz kaldı.

Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği eyalette, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

LDP adayıyla yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelen Kişida, kampanya sürecini görüştü.

Japon Başbakan'ın, konuşma yapmasından önce, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

Başbakan tahliye edildi

Kişida, olay yerinden yara almadan tahliye edilerek güvenli bir noktaya götürüldü. Japan Times'ın haberine göre, patlamanın hemen ardından 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli, sorgulanmak üzere yakındaki bir polis merkezine sevk edildi.

Programa devam kararı

Kişida'nın, aynı gün için programını planlanan konuşmaların geri kalanıyla sürdüreceği belirtildi.

Başbakan, patlamanın ardından Wakayama İstasyonu önünde konuşmasını gerçekleştirdi ve şöyle dedi:

Şu anda önemli bir seçim kampanyasının ortasındayız. Hepinizin yardımıyla ilerlememiz gerekiyor.

"Şiddetle kınıyorum"

LDP Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi, Başbakan Kişida ile görüştüğünü söylerken, yaşananları kınadı:

Demokrasinin temeli olan bir seçimde böyle bir olayın yaşanması son derece üzücü. Şiddetle kınıyorum.

Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği suikast girişimi

Bu olay, akıllara eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastı getirdi.

Temmuz 2022'de Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında Abe, göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe'ye temmuzda basına kapalı, eylülde ise resmi devlet cenazesi düzenlenmişti.

Saldırıda kullandığı el yapımı silahla evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı 42 yaşındaki Yamagami Tetsuya, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.