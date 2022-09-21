Japonya: BM Şartı'nın prensip ve fikirlerine geri dönmenin zamanıdır

Kişida, 2019 sonrası BM Genel Kurulu'na bizatihi katılan ilk Japon Başbakan oldu. BM 77. Genel Kurulu'na yaptığı hitapta Kişida, bölgesel ve küresel sorunlara değindi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının, BM Şartı'nda taahhüt edilen "uluslararası düzenin temelini" sarstığını belirten Kişida, saldırılarda olası nükleer silah kullanılması tehdidini "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.

Kişida, "Şimdi, hukuka dayalı uluslararası düzenin sağlanması için gücü ve bilgeliği buluşturma ve BM Şartı'nın prensip ve fikirlerine geri dönmenin zamanıdır." dedi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemine değinen Japon lider, "bölgesel statükonun güç kullanılarak ve baskıyla değiştirilmesi girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini" bildirdi.

Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programları ile iki ülke arasındaki "alıkonulan Japonlar sorununa" yönelik Kişida, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile "kapsamlı çözümler için ön şartsız buluşmaya" hazır olduğunu yineledi.

BM'nin belirli hamlelerle reform edilmesinin "Güvenlik Konseyi'ne yeniden itibar kazandırılmasında hayati önem taşıdığını" vurgulayan değinen Kişida, bu konuda BM marjında 2024'te düzenlenmesi planlanan "Gelecek Zirvesinin" bir fırsat oluşturabileceğini belirtti.