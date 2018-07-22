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Japonya'da aşırı sıcaklar öldürüyor

Japonya'da temmuz başından bu yana etkili olan sıcak hava nedeniyle dün en az 11 kişi öldü. Başkent Tokyo'da ambulansların bir günde 3 bin 99 sefer yaptığı ve bunun ülke tarihinde bir rekor olduğu bildirildi.

Japonya'da aşırı sıcaklar öldürüyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, kent merkezlerinde 40 dereceye ulaşan aşırı sıcak hava nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı çoğunluğu yaşlı en az 11 vatandaşın öldüğü belirtildi.

Başkent Tokyo'da ambulansların bir günde 3 bin 99 sefer yaptığı, bunun ülke tarihinde bir rekor olduğu ifade edildi.

Ülkede temmuzun ilk iki haftasında 30 kişi aşırı sıcaklardan ölmüş, 12 binden fazla kişi aşırı sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere akın etmişti.

Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasının ilerleyen haftalarda da etkisini sürdürmesini bekliyor.

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