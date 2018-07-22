Japonya'da aşırı sıcaklar öldürüyor

Japonya'da temmuz başından bu yana etkili olan sıcak hava nedeniyle dün en az 11 kişi öldü. Başkent Tokyo'da ambulansların bir günde 3 bin 99 sefer yaptığı ve bunun ülke tarihinde bir rekor olduğu bildirildi.