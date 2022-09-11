Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerine bakım yapıldı

Türk sivil toplumu temsilcileri, Japonya Diyanet Vakfı ve Tokyo Camisinin organizasyonuyla başkentin Fuçuu bölgesindeki Tama Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin mezarlarının bakım ve temizliğini yapan katılımcılar, daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Programa, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.

Mezarlıkta, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Raşit Alas dua etti.

Tama Mezarlığı'nda, Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf ile televizyon programı sunucusu Hannan Safa gibi isimlerin kabirleri bulunuyor.