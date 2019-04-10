Japonya'da kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu

Japonya'da dün akşam kalkışından 30 dakika sonra Büyük Okyanus üzerinde kaybolan F-35 tipi bir savaş uçağının enkazı bulundu.

ABD'den bir yıldan daha az bir süre önce alınan uçağın düşüş nedeni bilinmezken pilota ulaşılamadı. Japonya Hava Kuvvetleri, geçici olarak envanterindeki 12 adet F35'in uçuşlarını durdurdu.

Japon Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salı akşamı Misawa kentindeki bir üsten havalanan uçak, yerel saatle 19.27'de radardan kayboldu. Pilotun bağlantı kesilmeden önce kuleye sinyal gönderdiği açıklandı.

Daha sonra denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın parçaları bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu belirtilen pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: BBC



Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 12:32