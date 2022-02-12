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Japonya'da şekerleme fabrikasında yangın: 4 ölü

İtfaiye birimlerinin geceden beri kontrol etmeye çalıştığı yangında ölü sayısının yükselmesinden korkuluyor.

Asya 12.02.2022, 09:28 12.02.2022, 10:11
Japonya'da şekerleme fabrikasında yangın: 4 ölü

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyı eyaleti Niigata'daki bir şekerleme fabrikasında dün gece yangın çıktı.

Eyalet polisine göre çok sayıda işçinin mesai saatine denk gelen yangında 4 kişi öldü, kaybolan bir kişi ise aranıyor.

Kyodo ajansı, itfaiye birimlerinin geceden beri kontrol etmeye çalıştığı yangında ölü sayısının yükselmesinden korkulduğunu aktardı.

Eyaletin Murakami bölgesindeki fabrika, şekerleme ve pirinç krakerleri üreten Sanko-Seika firması bünyesinde yer alıyor.

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#Japonya #yangın
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