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Japonya'da şiddetli deprem

Tokyo'nun kuzeydoğusundaki 6,1'lik depremin yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Asya 07.10.2021, 17:07
Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

AA

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#Japonya #deprem
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