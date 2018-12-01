Japonya'dan bedava ev ilanları ama alan yok

Japonya'nın giderek azalan nüfusu nedeniyle milyonlarca ev sahipsiz konuma düşüyor.

Sahipsiz kalan evler için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları verilmeye başlandı.

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı. Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor. Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu.

Yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor. Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor.

Ücretsizlerin yanısıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün.

Hükümetin "Akiya" projesi kapsamında gençler ev sahibi yapılıyor. Ancak bunun da bazı şartlar ıvar. Örneğin 43 yaş altı olmaları ve ilkokula giden bir çocuk sahibi olmaları gerekiyor.

Ülkede 10 milyondan fazla sahipsiz ev bulunuyor. Japon batıl inançları yüzünden, boş ve terkedilmiş evlerin piyasada satılması daha da zorlaşıyor çünkü çoğu zaman intihar, cinayet vs g,b, sebeplerle sahipsiz kalan evlerde yaşamanın uğursuzluk olduğu inancı yaygın.

Alınan eski evin yenileme maliyetlerinin yüksekliği neredeyse yeni bir ev alma ile aynı oranda olması ve günün birinde sahipsiz evin bir sahibinin çıkıp gelmesi olasılığı konuyu belirsizleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 12:25