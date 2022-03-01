Japonya'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili yeni karar

Hükümet, Omicron varyantına karşı yaklaşık 3 aydır uyguladığı sınır kapısı önlemlerini, 1 Mart itibarıyla gevşetmeye başladı.

Karar doğrultusunda oturumu olmayan yabancıların, turizm haricinde, ülkeye kabul edilmesine başlandı.

Japonya'ya kabul edilen günlük yolcu sayısı 3 bin 500'den 5 bine çıkarıldı

Ülkeye giriş yapanların karantina süreleri 3 güne düşürüldü.

Virüse karşı 3 doz aşılanan ve "vaka sayılarının dengeli seyrettiği" ülkelerden çıkış yapan yolculara karantina şartı kaldırıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yabancı öğrenci ve teknik stajyerlerin ülkeye giriş için beklediğini ve hükümetin "kabul sayısını artırmayı planladığını" söyledi.

Matsuno, "Japonya içi ve dışındaki vaka durumu ile ülkesine dönen Japonların talepleri göz önüne alındığında gidiş gelişleri adım adım artıracağız" diye konuştu.

400 binden fazla kişi beliyor

Japonya Göç Hizmetleri Ajansı verilerine göre, sınır önlemlerinin hafifletilmesi öncesi, vizesi alınmış 407 binden fazla kişinin ülkeye girmeyi beklediği biliniyor.

Bu sayının 152 binden fazlasının öğrenci olduğu kaydediliyor.

Yılbaşından bu yana yerli ve yabancı iş dünyası temsilcileri, akademik çevreler ile milletvekilleri, sınır önlemlerinin ivedilikle kaldırılması çağrısı yapmıştı.