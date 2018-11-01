Japonya'dan Moğol öğrencilere bedava tıp eğitimi

Moğolistan Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor Bakanı Ts.Tsogzolma ve Japonya Uluslararası Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Refah Kuninori Takagi Moğol öğrencilere hibe sağlanmasına ilişkin bir mutabakat imzaladılar.

Mutabakata göre, 10 Moğol öğrenci Japonya Uluslararası Tıp ve Sosyal Güvenlik Üniversitesi'nde dokuz uzmanlık alanında tam burslu olarak eğitim alabilecek. Öğrencilerin harç ve konaklama için ödeme tamamen Japon hükümeti tarafından karşılanacak.

Japonya beş yıl boyunca 50 Moğol öğrencinin eğitimi için 4,1 milyar MNT (yaklaşık 1,5 milyon dolar) yatırım yapacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net