banner39

Japonya'dan Moğolistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele desteği

Japonya Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik Moğolistan ile mutabakata vardı.

Asya 02.08.2021, 08:28
Japonya'dan Moğolistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele desteği

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya ile Moğolistan arasında mutabakat yapıldı.

Tokyo hükümeti, 8 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde 3,2 milyon nüfuslu Moğolistan'ın salgınla mücadelesine destek olacak.

Bu kapsamda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kovid-19 aşılarının depolanması ve nakliyesine yönelik Moğolistan'da soğuk zincir tedarik ağı kuracak.

AA

banner53
#Japonya #Moğolistan
Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?