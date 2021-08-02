Japonya'dan Moğolistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele desteği
Japonya Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik Moğolistan ile mutabakata vardı.
Asya 02.08.2021, 08:28
Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.
Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya ile Moğolistan arasında mutabakat yapıldı.
Tokyo hükümeti, 8 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde 3,2 milyon nüfuslu Moğolistan'ın salgınla mücadelesine destek olacak.
Bu kapsamda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kovid-19 aşılarının depolanması ve nakliyesine yönelik Moğolistan'da soğuk zincir tedarik ağı kuracak.
AA
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