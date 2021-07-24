Japonya'dan Myanmar'a tıbbi destek
Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesine destek olmak için Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans göndereceği bildirildi.
Asya 24.07.2021, 10:49
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Japonya, Kovid-19 ile mücadeleye karşı Myanmar'ın Yangon bölgesindeki sağlık kuruluşlarına ekipman tedariki sağlayacak.
Buna göre Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) proje fonu kapsamında Japonya, 700 oksijen yoğunlaştırıcı desteği verecek.
Öte yandan Myanmar'ın farklı bölgelerindeki sağlık tesislerine de Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması amacıyla 14 ambulans hibe edilecek.
AA
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