Japonya'dan Myanmar çağrısı

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda konuşan Motegi, Myanmar'daki duruma yönelik "en iyi yaklaşım tarzını" aradıklarını söyledi.

Motegi, ivedi bir çözüm sağlasa Japonya'nın şimdiye kadar Myanmar'a yaptırım uygulamış olacağını ancak işlerin göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Motegi, "Diğer ülkeler yaptırım uyguluyor diye yaptırım uygulamak ve cesur adım gösterisinde bulunmanın verimli olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Motegi, ordu ve darbe karşıtı grupları "diyaloğa girmeleri" için teşvik edeceklerini söyledi.

Motegi, "Myanmar'da karşıt cepheler eninde sonunda diyaloğa ilgi duyacaktır. Uluslararası toplum bu çabalara destek vermeli." diye konuştu.

AA