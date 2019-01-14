Japonya'dan yurt dışına çıkışlara ek vergi

Japonya hükümeti ülkeden yurt dışına giden Japon vatandaşları ve yabancılara yeni bir vergi artırımı uygulamaya başladı.

7 Ocak'ta alınan karara göre Japon hükümeti ülkeden hava veya deniz yoluyla ayrılan insanlara 1000 yen veya yaklaşık 9 dolarlık yeni bir vergi uygulayacak. Bu, Japonya'nın tanıttığı ilk ulusal vergidir ve arsaların değeri üzerindeki vergi 27 yıl önce faaliyete geçmeye başlamıştır.

Yolcu bilet alırken vergi ödeyecek. Japonya'dan 24 saat içinde ayrılan transit yolcular ve iki yaşın altındaki küçük çocuklar vergiden muaf olacak.

Hükümetin hesaplamalarına göre, yeni vergi gelirleri, bu mali yılın son üç ayında Mart ayında sona erecek olan yaklaşık 55 milyon dolar olacak ve 2019 mali yılından itibaren yılda yaklaşık 460 milyon dolar olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net