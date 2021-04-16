Japonya dünyayı ayağa kaldırdı
Japonya'nın radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltma kararı "oldukça endişe verici" olarak görülüyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) üç bağımsız insan hakları uzmanı Marcos Orellano, Michael Fakhri ve David Boyd, yayımladığı ortak açıklamada, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun salıverilmesi kararını endişe verici bulduklarını bildirdi.
Japonya, Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma kararı verdi
Japonya'nın Fukuşima'dan radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma kararı tartışmalara yol açtı
Tokyo hükümetinin, boşaltılacak atık sudaki trityumun insan sağlığına tehdit oluşturmadığı yönündeki tezini sorgulayan uzmanlar, "Soruna yönelik alternatif çözümler varken bu karar hayal kırıklığı" tepkisini verdi.
"Atık suyun deniz ortamına boşaltımı, Japonya ve sınır ötesindeki nüfuslara yönelik insan haklarının tam kapsamlı tasarruflarına büyük ölçüde risk oluşturuyor." ifadelerini kullanan uzmanlar, şunları kaydetti:
"Japonya'ya suyun boşaltılmasının çevresel etki değerlendirmelerini ölçmesi, sınırlar arası çevresel zararları önlemesi, deniz ortamının korunmasını hedefleyen tehlikeli materyallere maruz kalınmasını önleme kapsamlı uluslararası sorumluluklarını hatırlatıyoruz."
Japonya Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı.
Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise desteklediğini açıklamıştı.
AA