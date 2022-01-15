Japonya, Filipinler'e 13 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hükümet, Aralık 2021'de Odette tayfununun vurduğu Filipinler'e yardım gönderecek.

Gıda, barınma ve sıhhi malzemelerden oluşan 13 milyon dolarlık acil yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil 6 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

Yardımların, Filipinler'in merkez ve güney bölgelerinde tayfun ve sellerden etkilenenlere ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Japonya, etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanması için Filipinler ile yakın iş birliği içinde olmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Resmi olmayan verilere göre yaklaşık 800 milyon dolarlık hasara yol açan Odette tayfunu nedeniyle ​​​​​​410 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi halen kayıp.