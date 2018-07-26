Japonya hepsini idam etti

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Japonya’da 1995 tarihinde Tokyo metrosuna sarin gazı ile saldıran ve 13 kişinin ölümüne 6 bin kişinin de yaralanmasına neden olan Şoko Asahara’nın kurucusu olduğu ‘Aum Şinrikyo’ tarikatına mensup altı kişi idam edildi.

Japonya basınından elde edilen bilgilere göre idam edilenlerin isimlerinin; Yasuo Hayaşi, Kazuaki Okazaki, Masato Yokoyama, Satoru Haşimoto, Toru Toyoda ve Keniçi Hirose olduğu açıklandı.

Japonya Adalet Bakanı Yoko Kamikawa konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Saldırıya karışan 6 kişi bugün idam edildi. Saldırıda birçok insan hayatını kaybetti, birçoğu yaralandı. Ölen kişilerin yakınlarının ve yaralıların yaşadığı korku hayal edilemez” dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Kamikawa, dikkatle yapılan değerlendirmelerin ardından infaz emrini verdiğini belirtti.

SAPKIN BİR TARİKAT: AUM ŞİNRİKYO

Hinduizm, Budizm ve Hristiyanlık gibi farklı inançların sentezinden oluşan tarikat adını 80’li yıllarda duyurdu. Asahara kendisinin Buda’dan sonra aydınlanmış ikinci kişi olduğunu ve Hz. İsa olarak da geri geldiğini iddia ediyordu.

Dünya genelinde birçok mensubu bulunan tarikat, kıyamet senaryolarıyla da dikkat çekiyor. Küresel bir savaş çıkacağına inanan tarikat mensupları, kendilerinin bu savaştan sağ çıkacaklarına inanıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:52