Japonya, Kore ülkelerine arabuluculuk yapacak

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Japonya ile Kuzey Kore liderleri arasında zirve organize edilmesi için diplomatik çabalara öncülük edeceğini bildirdi.

Bakan Kamikawa, yaptığı açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ön şartsız görüşmeye hazır olduğuna yönelik eylül ayındaki açıklamasını anımsattı

Japon Bakan, Kişida Fumio ile Kim Jong Un arasında muhtemel zirve organizesine yönelik "Zirvenin en kısa sürede yapılması için diplomatik çabalara öncülük edeceğim." dedi.

Kamikawa, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya ve Kuzey Kore ile bekleyen sorunları çözmeye çabalama pozisyonuna yönelik kararlılık sergileyeceklerini vurguladı.

Kişida'nın, Kuzey Kore lideri ile ön koşulsuz ve yüz yüze görüşmeye yönelik istekliliğine dikkati çeken Kamikawa, alıkonulan Japonların dönüşü için çaba sarf edeceğini de kaydetti.

Resmi Kyodo ajansının haberinde aktarılana göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon Kuzey Kore tarafından alıkonuldu ve 5'i Japonya'ya geri gönderildi.

Kuzey Kore yönetimi ise 2002'deki açıklamasında, önceki yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaştan 5'inin Japonya'ya geri döndüğünü, diğerlerinin ise öldüğünü açıklamıştı.