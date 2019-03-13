Japonya Kosova ile ilişkilerin derinleştirilmesine önem veriyor

Japonya ziyaretinin ilk gününde Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Tokyo’da Japonya meslektaşı Oshima Tadamori ile görüştü. Görüşmede özellikle ekonomik alanda olmak üzere iki ülke arasında ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

Bu vesile ile Meclis Başkanı Veseli, savaşın sona ermesinden bu yana Japonya Hükümeti’nin sunduğu destek nedeniyle Japonya Parlamento Başkanı Tadamori’ye teşekkür etti.

Veseli, özellikle bilgi teknolojisi alanında Japon şirketlerinin yatırım projeleri için Kosova ekonomisinin sunduğu imkanlara vurgu yaptı.

Kadri Veseli bundan başka yeni bir devlet ve yeni bir demokrasi olarak Kosova’nın dost ülke Japonya’nın desteklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Japonya Parlamento Başkanı Oshima Tadamori ise Japon devletinin, özellikle ekonomi yatırımlar olmak üzere, imkanların mevcut olduğu bütün alanlarda Kosova ile ilişkilerini güçlendirmeye özen gösterdiğini söyledi.

Japon mevkidaşı ile sürdüğü temaslardan sonra Meclis Başkanı Kadri Veseli; Japonya Dışişleri Bakanı, Ekonomi Kalkınma Bakanı yanısıra Japon milletvekilleri ve bu ülkenin bazı üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak: Kosova Haber Merkezi